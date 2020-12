Policía de Henderson advierte que el coronavirus no es excusa para dejar a sus hijos en el vehículo 

(NOTICIAS YA).-“No deje a sus hijos desatendidos en el vehículo”, es el mensaje que envió la Policía de Henderson a los padres de familia, ya que de acuerdo con la agencia del orden, se ha reportado un incremento en el número de llamadas denunciando que los menores (incluso aquellos que son tan pequeños que necesitan un asiento para bebés o car-seat), son dejados en los automotores sin la supervisión de un adulto.

La agencia hizo un llamado a los padres, a través de su cuenta Twitter, el cuál decía “¡Padres!, la enfermedad de COVID-19 no es una excusa para dejar a sus hijos en el vehículo”.

Parents! COVID is not an excuse to leave your children unattended in a car. We are seeing an increase in these types of calls involving children left in car seats. Worrying about your child getting COVID or wearing a face mask is no reason to leave them behind. #HPDCares pic.twitter.com/8MesFEk0fs

— Henderson Police (@HendersonNVPD) December 8, 2020