Se prepara UMC de El Paso para llegada de vacunas del COVID-19

(NOTICIAS YA).- El Centro Médico Universitario de El Paso (UMC) se dice preparado para recibir para almacenar y distribuir las la primera ronda de vacunas contra el COVID-19 que serán distribuidas en nuestra comunidad.

«Podemos vacunar a 2 mil 925 personas con el primer grupo siendo el personal médico, paramédicos y personal de casas de reposo y otros grupos vulnerables y luego de la primer dosis recibirán una segunda dosis a los 21 días», explicó Myron Lewis de UMC.

Se espera que algunas personas presentan ciertos efectos secundarios por la vacuna, aunque de acuerdo con expertos no se trata de nada grave.

«Algunas personas tendrán efectos secundarios, el más frecuente es sentir adolorida la zona de la inyección, fatiga por un día o dos y algunos pacientes pudieran tener fiebre, pero lo pueden controlar con Tylenol», aseguró Lewis.

A diferencia de otros medicamentos, las dosis del COVID-19 se tienen que almacenar en congeladores especiales que deben mantener la temperatura entre los -60 y -80 grados….Ya que de no ser así la efectividad de la vacuna podría verse afectada.

De acuerdo con UMC, la vacuna para el público en general estará disponible entre enero y marzo del 2021, pero autoridades piden a la comunidad no ver la vacuna como la solución a la pandemia.

«No es algo que ya viene la vacuna y ya podemos bajar la guardia, es algo muy importante pero no es la solución de todo lo que va a pasar de aquí en adelante», resaltó Ricardo Samaniego, juez del Condado de El Paso.

El juez agregó que es sumamente importante, que el condado de el paso ayude a Ciudad Juárez a combatir la pandemia ya que se trata de una misma comunidad.

«Tenemos que ayudarle a Juárez y a Chihuahua de la misma manera. Hay una frontera pero eso no respeta el virus y si no le ayudamos a Juárez no nos estamos ayudando nosotros», concluyó.

Se espera que las vacunas comienzan a llegar a nuestra ciudad la próxima semana.