Alerta del tiempo para la mañana del viernes en Colorado

(NOTICIAS YA).-La nieve caerá durante la noche del jueves hasta la madrugada del viernes y esto combinado con las bajas temperaturas entre los 10 grados en la mañana, haciendo la conducción en las carreteras lenta y resbaladiza.

Por lo tanto, se le recomienda que disponga de tiempo extra para no andar con prisas y así evitar accidentes. Los totales de nieve para la mañana del viernes serán alrededor de una o dos pulgadas. Es posible que se presente una acumulación adicional de una pulgada con nieve ligera cayendo hasta el final del día. He aquí, un vistazo a los totales de nieve:

Otra ronda de nieve ligera se desarrollará a última hora del sábado con acumulación nuevamente durante las horas de la noche hasta la madrugada del domingo. Esperamos totales similares con la segunda ronda de algunas pulgadas más.

Y una tercera posibilidad de nieve ligera llega desde el lunes hasta la madrugada del martes. En este momento se predice que los totales estarán en el rango unas pocas pulgadas.

Light snow develops this evening and becomes widespread overnight. Here's the expected start time of snow.

Light snow continues through the Friday morning commute, so be prepared for slow/slick travel conditions. Snow ends on most of the plains late Friday afternoon. #COwx pic.twitter.com/DtY0h8tFjI

— NWS Boulder (@NWSBoulder) December 10, 2020