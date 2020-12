George Clooney fue hospitalizado por pancreatitis

(NOTICIAS YA).- George Clooney tuvo que ser hospitalizado por pancreatitis luego de perder casi 30 libras rápidamente para un papel, informa The Sun.

Durante la promoción de su más reciente cinta “The Midnight Sky”, en la cual funge como actor y director, el ganador del Óscar reveló que tuvo que ser internado cuatro días antes de presentarse a las grabaciones.

“Creo que estaba esforzándome mucho para perder el peso rápidamente y no me estaba cuidando correctamente. Me tomó varias semanas ponerme mejor y, como director, no es fácil porque necesitas la energía”, dijo el histrión de 59 años a The Mirror.

“Estábamos en un glaciar en Finlandia, lo cual complicó mucho el trabajo. Pero ciertamente ayudó con el personaje”, añadió el también empresario.

De acuerdo con el sitio especializado Cigna, la pancreatitis es una inflamación del páncreas, un órgano en el abdomen que produce insulina y glucagón, además de otras hormonas y enzimas que ayudan a aprovechar y descomponer los alimentos.

La mayoría de los casos de pancreatitis están causados por cálculos biliares o el uso indebido de alcohol, aunque también pueden deberse a una lesión, infección o ciertos medicamentos.

El síntoma principal de la pancreatitis es un dolor de mediano a intenso en la parte superior del abdomen, el cual puede extenderse a la mitad de la espalda, además de náuseas, vómitos, fiebre y sudoración.

Por otro lado, “The Midnight Sky” sigue a Clooney como Augustine, un científico solitario que trata de evitar que un equipo de astronautas regrese a la Tierra, donde se registra una misteriosa catástrofe global.

Se trata de la séptima película de Clooney como director, y también cuenta con las actuaciones del mexicano Demián Bichir, Felicity Jones, David Oyelowo y Kyle Chandler.

La cinta será lanzada a través de Netflix y en ciertas salas de cine el próximo 23 de diciembre.

