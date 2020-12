Impacto de la orden de confinamiento en el condado de Monterey

(NOTICIAS YA).- (NOTICIAS COSTA CENTRAL).- Comerciantes a través del condado de Monterey han reaccionado sobre la nueva orden de confinamiento la cual contempla cierre de negocios y limita las operaciones en restaurantes.

Varios restaurantes han tenido que despedir empleados debido a no está nueva orden de confinamiento sin embargo han implementado nuevas estrategias para atender a sus clientes

Marleny Rivas, propietaria restaurante en Salinas dijo:

«Ahorita dar la orden para llevar para que vengan a recoger ..poner algún especial o algo para el fin de semana que aprovecha la gente que pueda venir a sentarse acá».

La dueña de este restaurante en el centro de Salinas tendrá ofertas desde hoy hasta el domingo antes que entre el vigor la orden de quedarse en casa desde el 13 de diciembre a las 10 de la noche hasta el 11 de enero del 2021,

la cual solo permite a restaurantes ordenes para llevar y domicilios, no se podra abrir adentro ni afuera.

con menos trabajo, habra menos empleados.

«Ahorita le dije a dos personas una ya no está la otra no me será pero le dije que solamente unos días ..quiero ver cómo sacar lo de la renta me aumentaron tenemos que trabajar para poder sacarlo de los gastos», comentó Marleny.

Esta orden tambien obliga al cierre de bares, viñedos, salones de belleza, museos, acuarios,salas de cine.

los almacenes solo podran tener un 20% de clientes y los supermercados un 35%.connie propietaria de este salon de belleza unlimited en salinas comparte el lugar con otras empleadas, dice la orden en cuestion afectara a muchas familias este diciembre.

Connie Sapien, propietaria de salón de belleza dijo:

«Va a ser un cambio drástico para nosotros para esa temporada los trabajadores varios de ellas son madres solteras tienes que sostener sus familias apenas nos estábamos recuperando del último cierre y ahora tenemos que hacer otra vez.».

Aunque la orden no afecta a los grupos escolares que ya han abierto, prohibe las reuniones de varias personas en casas .

Según el departameto del alguacil a partir del domingo, aunque continuaran educando a los residentes sobre la orden de quedarse en casa, impondran multas a los infractores .

Por ahora los comerciantes del condado de Monterey dicen el condado y el estado deberían tener más programas de préstamos sin tantas restricciones para que ellos puedan salir a flote.