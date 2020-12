Iniciativa busca acabar con discriminación hacia las personas que pagan en efectivo 

(NOTICIAS YA).-El coronavirus ha cambiado nuestras vidas de muchas maneras, incluida la forma en que pagamos las cosas, una de las consecuencias, es que se han quedado sin efectivo por la preocupación de mantener los protocolos de seguridad y eso ha perjudicado a más de 7 millones de personas que no tienen cuentas bancarias.

Ya sea porque algunos de ellos no confían en los bancos o tienen problemas con su historial crediticio, según la Corporación de la Reserva Federal, la mayoría no gana suficiente dinero para mantener un saldo mínimo en una cuenta bancaria.

Una residente hispana está entre este grupo de personas, ella le dijo a un medio local que el supermercado de su vecindario es uno de los lugares que ha cambiado al también denominado ‘dinero plástico’, durante la pandemia COVID-19.

La misma dice que debido a esto, ahora debe conducir hasta 30 minutos adicionales para ir a las tiendas que aceptan efectivo.

Ella quien es madre de seis hijos que toman clases a distancia, dice que esto le agrega una preocupación adicional y que no puede creer que en Estados Unidos no se puede pagar con dinero en efectivo.

Algo que el representante estatal Alex Valdez no puede creer que esté sucediendo, pero que al parecer no es una ley que exista en Colorado que proteja a estos consumidores.

Pensando en ello, él planea cambiar esto con un proyecto de ley que prohibiría a los negocios negarse a aceptar pago en efectivo. Además, Valdez agregó que las tarjetas no son más limpias que el efectivo.

“Cada vez que me acercaba a un lugar y me decían: ‘No aceptamos dinero en efectivo, pero pásame tu tarjeta de crédito’, pensaba, ‘Hhmmmm’. No le estamos diciendo a un concesionario de automóviles que tienen que llevarse una maleta de efectivo, estamos diciendo, ya sabes, para esos productos minoristas de todos los días, debemos permitir que todos compren esos productos”, dijo Valdez.

Velez dice que esta iniciativa tiene como propósito, prevenir la discriminación.

Y tal como lo expresó una de las personas afectadas, no todo el mundo puede tener una tarjeta de crédito o débito y de convertirse en ley, este proyecto aprobaría el pago en efectivo acabando así con la discriminación.

De acuerdo con el proyecto de ley, cualquier negocio que se niegue a aceptar efectivo enfrentará una multa de hasta $500. Varios estados y ciudades grandes ya cuentan con leyes similares, como es el caso de Massachusetts, Rhode Island y Nueva Jersey.