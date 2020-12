NUEVA INFORMACIÓN: Mueren 5 ciclistas al sur de Las Vegas

ACTUALIZACIÓN:

En conferencia de prensa NHP confirmó la muerte de cinco ciclistas y otros tres resultaron heridos, uno se encuentra en condición crítica.

El portavoz agregó que era un grupo de más de diez los que viajaban sobre la US95 junto a un vehículo que los escoltaba, cuando el camión cambió de carril y los impactó.

Los detalles específicos no han sido revelados, pero se sabe que el conductor del camión está cooperando con la investigación. Hasta el momento estado de embriaguez no es un factor.

Sintonice Noticias Univision Nevada para más información.

HISTORIA ORIGINAL:

(NOTICIAS YA).- Cinco personas murieron esta mañana y cuatro más resultaron heridas en un accidente cerca de Boulder City, de acuerdo a la patrulla de carreteras (NHP). En su cuenta de twitter, la dependencia dijo que el incidente tomó lugar sobre la US95, aproximado de la milla 35 de Clark County.

La poca información proporcionada indica que un camión y varios ciclistas motocicletas se vieron involucrados en el trágico accidente.

— NHP Southern Command (@NHPSouthernComm) December 10, 2020