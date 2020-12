Operativo de búsqueda y rescate en el mar de un posible cuerpo

(NOTICIAS YA).- En estos momentos se realiza un operativo de búsqueda y rescate en el mar frente a nuestra costa un infante de marina del portaaviones «USS THEODORE ROOSEVELT» reportó ver lo que parecía un cuerpo en el agua y se teme se trate de un marinero. Son tres helicópteros buscan por aire al igual que varias lanchas recorriendo el mar al pasar lista hay un infante desaparecido. El «USS THEODORE ROOSEVELT» salió hace dos días del puerto de San Diego, tras permanecer en la bahía, después de un brote masivo de coronavirus que se volvió un escándalo nacional.

Several Ships Conducting Search and Rescue for Possible Man-Overboard from USS Theodore Roosevelt – USNI Newshttps://t.co/WQJNyuJFVy pic.twitter.com/FtZWIiDBsE

— U.S. Naval Institute (@NavalInstitute) December 11, 2020