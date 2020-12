Policía paga miles de dólares tras brutal golpiza a hispano

La Unión de Libertades Civiles de Colorado (ACLU), anunció que llegaron a un acuerdo con la policía de Aurora, que deberá pagar miles de dólares luego que sus oficiales le dieran una brutal golpiza a un joven hispano, hecho que fue catalogado por esta organización como “un ataque cruel”.

Hace cuatro años, Alberto Torres, fue obligado a salir del garaje de su hogar de manera ilegal por uniformados de la policía local, cuando estaba arreglando su auto con unos amigos.

“Desde que el oficial me golpeó ya no somos nada”, expresó el hispano víctima de esta brutal golpiza.

A pesar de que sus amigos pedían a los policías parar, éstos no lo hicieron, por el contrario lo arrojaron contra el suelo, lo golpearon y le doblaron sus muñecas. Desde entonces, su vida cambió por completo, dice que nadie le quería dar trabajo y su familia se vio afectada.

“¿Usted quisiera ver a sus hijas durante las fiesta navideña? Yo quisiera tenerlos conmigo, si no me hubieran golpeado”, dijo Torres.

A pesar de que hoy gracias a la ACLU por el apoyo, logró ganar la batalla contra el cuerpo de seguridad llegando a un acuerdo en el que la policía deberá pagar 285 mil dólares. Sin embargo, asegura que su vida fue arruinada, nunca será igual, solo queda esperar y poder vivir tranquilo ahora.

“Yo quiero estar bien aquí, pues estar estable aquí, y estar bien aquí, me gusta Colorado y trato de hacer todas las cosas bien, y pues yo no manejo tomando, no uso drogas, nada más me dedico al trabajo”, manifestó Torres.

Pero el caso de Alberto, no es único, desde 2003 este cuerpo de seguridad ha abusado de más de 28 personas de color, al menos tres de ellos hispanos, según denuncia la Unión de Libertades Civiles.