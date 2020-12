REPORTE DE JUEVES: 50 decesos adicionales, 1,824 hospitalizaciones

(NOTICIAS YA).- Como un «triste récord» anunció hoy el gobernador de Nevada Steve Sisolak las 50 muertes por coronavirus registradas entre el miércoles y jueves. Los datos proporcionados por el Departamento de Salud además confirman 2,183 nuevos contagios. 1,824 nevadenses se encuentran hospitalizados debido a la enfermedad.

Today Nevada is reporting 50 deaths due to #COVID19, a somber record. We have lost more than 2,400 Nevadans to this cruel virus this year. I think about these families everyday.

Please, wear your mask, wash your hands, practice social distancing and stay home when you can.

— Governor Sisolak (@GovSisolak) December 10, 2020