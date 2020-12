Respuesta a algunas de las preguntas sobre la vacuna de COVID-19

(NOTICIAS YA).-Como ya es sabido, las primeras dosis de la vacuna e COVID-19 se han distribuido en el Reino Unido y se espera que pronto estén disponibles en los Estados Unidos, sin embargo este es un proceso que viene acompañado de preguntas, acerca de la efectividad, distribución, seguridad, etc.

The vaccine is coming, but until it becomes widely available, we all must continue to do our part to slow the spread of COVID-19. So let’s double down on wearing a mask, social distancing & avoiding large gatherings in the next weeks and months!

— Governor Jared Polis (@GovofCO) December 10, 2020