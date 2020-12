Todd Gloria presenta juramento como alcalde de San Diego

(NOTICIAS YA).-Todd Gloria prestará juramento como nuevo alcalde de San Diego este jueves por la mañana.

Todd Gloria hace historia como la primera persona de color y la primera persona abiertamente gay en ocupar el cargo de alcalde de la ciudad de San Diego, un sueño que había perseguido desde muy pequeño.

Gloria publicó una foto de sí mismo cuando era niño en las redes sociales el miércoles por la noche.

Thirty-two years ago I was a finalist in the Mayor For A Day essay contest. Tomorrow I’ll be sworn in as my hometown’s 37th Mayor. San Diego is an incredible place. My goal is to open the doors of opportunity wider for more of our city’s residents. #ForAllofUs pic.twitter.com/Wd8p57jFKZ

— Todd Gloria (@ToddGloria) December 10, 2020