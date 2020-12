ÚLTIMA HORA: 5 muertos y 4 heridos deja un accidente cerca de Boulder City

(NOTICIAS YA).- Cinco personas murieron esta mañana y cuatro más resultaron heridas en un accidente cerca de Boulder City, de acuerdo a la patrulla de carreteras (NHP). En su cuenta de twitter, la dependencia dijo que el incidente tomó lugar sobre la US95, aproximado de la milla 35 de Clark County.

La poca información proporcionada indica que un camión y varias motocicletas se vieron involucradas en el trágico accidente.

#FatalCrash involving a box truck and multiple bicycles. US95 southbound near Clark County mile marker 35. PIO is enroute. Avoid the area. #Livesareontheline #NHPSoComm

— NHP Southern Command (@NHPSouthernComm) December 10, 2020