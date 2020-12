CDOT: Campaña por el uso de cinturón de seguridad emite más de mil infracciones a los conductores 

(NOTICIAS YA).-El Departamento de Transporte de Colorado en conjunto con 61 agencias del orden, emitió un total de 1,336 multas por infracción a los conductores. Durante la campaña ‘Abrochado o Multado’ (Click it or ticket), entre el 16 y 29 de noviembre.

La alarmante cifra incluye a 98 conductores que se movilizaban en los vehículos con menores de 15 años que no estaban usando correctamente el cinturón de seguridad.

Estudio: Colorado ocupa el 5to lugar de los estados con los peores conductores

Estas fueron las ciudades que de acuerdo con sus respectivos departamentos de policía, reportaron más infracciones:

Las multas por el uso incorrecto del cinturón de seguridad son mínimo de $65, ahora si se trata de un menor de edad que no ha sido asegurado de manera correcta la amonestación mínima será de $82.



“Se produjeron casi 300 muertes de pasajeros de vehículos a raíz de choques este año en Colorado”, declaró Matthew Packard, jefe de la Policía del Estado de Colorado. “A pesar de que es difícil creer que esto ocurra en 2020, en más de la mitad de estos incidentes, los conductores o pasajeros no llevaban puesto el cinturón de seguridad. Si se lo hubieran colocado, eso les habría ayudado a sobrevivir”.

Entre el 2015 y 2019, en el Condado Denver se registraron 60 víctimas que no llevaban puesto el cinturón de seguridad, lo que representa más de la mitad del total de 108 muertes de pasajeros.

Sin embargo, cabe resaltar que la tasa de uso del cinturón de seguridad en el condado de Denver ha mejorado un 93%, una de las más altas del estado.

En 2019, hubo 196 muertes de conductores y pasajeros que no llevaban puesto el cinturón de seguridad en choques ocurridos en el estado, lo que representa más de la mitad del total de 377 fallecimientos por esta causa en Colorado.

Del 2013 al 2017, 30 niños, desde bebés hasta 8 años de edad, que iban como pasajeros de vehículos, fallecieron a causa de choques en Colorado.

Entre estas víctimas, más de la mitad viajaba en una silla de seguridad (car-seat) usada o instalada incorrectamente, o directamente no iba en una silla de seguridad.

Los padres y personas a cargo pueden obtener más información sobre las leyes de seguridad de pasajeros infantiles, recomendaciones y retiros del mercado en: https://www.codot.gov/safety/carseats

Con el drástico aumento de casos de COVID-19, CDOT tambihttp://carseatscolorado.com/én exhorta a la población a cancelar las reuniones entre personas que no viven juntas. Además, se les recuerda usar tapabocas en todo momento si deben ir a lugares públicos y mantener una distancia de 6 pies con otras personas.

La última campaña Abrochado o multado a nivel estatal fue en julio de 2020. En esa campaña participaron 60 organismos de cumplimiento de la ley, que expidieron 2,504 infracciones a conductores por no abrocharse el cinturón de seguridad.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————–

LEYES SOBRE EL USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD EN COLORADO

ACERCA DE ABROCHADO O MULTADO

La campaña Abrochado o multado (Click It or Ticket) es una iniciativa nacional impulsada por NHTSA. Desde que se lanzó en Colorado en 2002, el uso del cinturón de seguridad a nivel estatal aumentó de 72% a 86%. Para más información sobre el uso del cinturón de seguridad, visitar: https://www.codot.gov/safety/seatbelts/cinturones-de-seguridad

WHOLE SYSTEM. WHOLE SAFETY. (Sistema total. Seguridad total).

A fin de concientizar a la población, CDOT recientemente anunció su iniciativa Whole System — Whole Safety (Sistema total. Seguridad total). Este proyecto es un enfoque estatal sistemático sobre la seguridad que combina los beneficios de los programas de CDOT que abordan el comportamiento de los conductores, la infraestructura en pie y las operaciones de la organización. La meta es mejorar la seguridad de la red de transporte de Colorado al reducir la frecuencia y gravedad de choques y optimizar la seguridad de todos los medios de transporte. El programa tiene una misión muy sencilla: que todos lleguemos a casa sanos y salvos.

#CDOT #News: Click It or Ticket enforcement begins Monday 📰

The heightened enforcement period will begin Nov. 16 and will run through Nov. 29. In 2020, 54% of vehicle fatalities have involved unbuckled occupants.https://t.co/uDezoD1c6D#BuckleUp #AllinforSeatbelts pic.twitter.com/ccIAq0R4EJ

— CDOT (@ColoradoDOT) November 13, 2020