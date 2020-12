Co. Starr no recibirá primeras dosis de vacuna de COVID-19

(NOTICIAS YA).- La autoridad de salud del co. Starr dijo durante una conferencia de prensa que el condado no recibirá la primera dosis de la vacuna de Pfizer, por no tener las instalaciones adecuadas para resguardarlas y mantenerlas tal y como lo exije la compañía para mantener su calidad.

No obstante, el Dr. Antonio Falcón dijo que una semana más tarde, el condado podrá recibir la vacuna de la compañía farmacéutica Moderna, cuya dosis no requiere una medida especial de mantenimiento de temperatura como la de Pfizer.