FDA autorizó la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer

(NOTICIAS YA).- La noche de este viernes se ha convertido en histórica para Estados Unidos, tras la aprobación de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por la farmacéutica Pfizer y BioNTech, para su uso de emergencia.

Luego de que este jueves, un total de 17 representantes del Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos Relacionados, dieran su voto a favor de que la FDA aprobara la tan necesaria inmunización de Pfizer, que demostró ser un 95% efectiva contra el COVID-19, tras dos dosis de la vacuna, finalmente la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos dio su autorización para que sea usada de emergencia. Por otra parte, cuatro miembros se mostraron en contra de aprobarla y otro, se abstuvo.

«Hoy, la FDA emitió la primera autorización de uso de emergencia (EUA) para una vacuna para la prevención de COVID-19 causada por el SARS-CoV-2 en personas de 16 años o más. La autorización de uso de emergencia permite que la vacuna se distribuya en Estados Unidos», reza el Tweet publicado la noche de este viernes por la FDA.

Today, FDA issued the first emergency use authorization (EUA) for a vaccine for the prevention of #COVID19 caused by SARS-CoV-2 in individuals 16 years of age and older. The emergency use authorization allows the vaccine to be distributed in the U.S. https://t.co/1Vu0xQqmCB pic.twitter.com/c8maeePP9O

— U.S. FDA (@US_FDA) December 12, 2020