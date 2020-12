Niña del Valle le pide a Santa que cure a su papá del cáncer

(NOTICIAS YA).- Una niña de 6 años de Mission, Texas, le escribió una carta a Santa para pedirle un regalo muy especial y conmovedor.

Emily, pidió solo un juguete esta navidad, pero su mayor deseo no es algo material, es que su papá, ‘Rigos’, pueda curarse de cáncer.

«Quisiera una muñeca y te quería pedir un gran favor… Podrías ayudarnos a curar a mi papá de cáncer. Ya le pedí a Dios, pero con una pequeña ayuda de ti y de tu magia creo que podríamos lograrlo».

Es parte del conmovedor mensaje que la pequeña escribió en su carta a Santa Claus. Su papá, fue diagnosticado hace 4 meses.

«Me diagnosticaron cáncer de testículos… He tenido que dejar de trabajar y necesito ayuda con las facturas del doctor. Me las he arreglado con rifas y con cualquier cosa que mi esposa haya podido hacer. Cualquier ayuda es muy apreciada», dice el mensaje publicado en la página de recaudación de fondos para Rigoberto Tovar, en la que hasta el momento han reunido $465 de los $5.000 que tienen como meta.

«Si no me das un juguete está bien. Entiendo que hay otros niños que lo necesitan más que yo». Continúa Emily en su carta a Santa.

La madre de la niña, Ana Tovar, le escribió al equipo de Noticias 48 para compartir la carta, y ella relata que su esposo actualmente se encuentra en la etapa 3 de la enfermedad.

«Ella (Emily) solo le pide que le traiga nada más un juguete para ella, pero le pide de corazón que le cure a su papá para que vuelva a jugar con ellos (sus hermanos)».

Emily, quien cumplirá 7 años el próximo 20 de diciembre, terminó la carta agradeciendo por este año. Y no se fue sin antes, preguntarle a Santa algo que siempre había querido saber: «Siempre me he preguntado… ¿Cuál es tu comida favorita?».

Si quieres colaborar con esta familia, puedes hacerlo a través del siguiente enlace:

Ayuda a la familia de Emily y al tratamiento para el cáncer de Rigos