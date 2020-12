Senado evita cierre del gobierno y aprueba ley de defensa que odia Trump

(POLÍTICA YA). – El Congreso ha tenido serias dificultades para ponerse de acuerdo en torno a un paquete de estímulo económico que ayude a las personas en medio de la pandemia del coronavirus, pero no fue así este viernes cuando llegó la hora de aprobar dos importantes medidas en el Senado.

REPUBLICANOS VUELVEN A OBSTACULIZAR ACUERDO PARA PAQUETE DE ESTÍMULO

Por un lado, el Senado aprobó mediante votación oral una medida de financiamiento temporal del gobierno de una semana para evitar el cierre horas antes de la fecha límite.

El proyecto de ley, que ya había sido aprobado en la Cámara de Representantes este miércoles, se dirige ahora al escritorio del presidente Donald Trump para su firma, o de lo contrario, las agencias federales se quedarían sin dinero a la medianoche del viernes.

El voto de voz para aprobar la legislación se produjo después de horas de negociaciones con senadores que habían amenazado con retrasar el gasto para impulsar acciones sobre otras prioridades, como por ejemplo, el paquete de alivio económico.

Los líderes del Senado rechazaron los esfuerzos por agregarle a la legislación otras medidas sobre la política militar, bloqueando el pago de los legisladores durante un estancamiento presupuestario y ofreciendo una nueva ronda de cheques de devolución de impuestos a los hogares durante la pandemia de COVID-19.

La medida les da a los negociadores del Congreso un poco más de tiempo para finalizar sus conversaciones sobre un paquete de ley de gastos públicos de $1.4 billones que impulsaría los presupuestos de las agencias federales durante el resto del año fiscal, además de la ayuda pandémica para millones de trabajadores desempleados que perderán sus beneficios a fines de año.

LEY DE DEFENSA

Por otro lado, el Senado votó abrumadoramente para aprobar un amplio proyecto de ley de defensa con una mayoría a prueba de veto, lo que constituye una gran reprimenda a Trump, quien ya amenazó con vetar la legislación.

SIN CHEQUES DE ESTÍMULO, LEGISLADORES BIPARTIDISTAS DETALLAN SU PLAN

Trump ha amenazado con vetar el proyecto de ley porque no incluye una derogación de la Sección 230, ley que protege a las empresas de Internet de ser responsables de lo que publican en sus sitios web por ellas o terceros.

La posición de Trump sobre el proyecto de ley ha dividido drásticamente a los legisladores republicanos, obligándolos a elegir entre la lealtad al presidente y la legislación que establece la política de defensa para el país.

Pero al final la oposición del presidente no fue suficiente para detener la aprobación de la legislación. La votación del Senado se produjo después de que la Cámara de Representantes también aprobó el proyecto de ley con una mayoría a prueba de veto a principios de esta semana.

El proyecto de ley de $740 mil millones conocido como la Ley de Autorización de Defensa Nacional, incluye aumentos salariales para los soldados estadounidenses, modernizaciones de equipos y provisiones para requerir un mayor escrutinio antes de que las tropas se retiren de Alemania o Afganistán.