Trump amenaza con despedir al jefe de FDA si no aprueba vacuna de Covid

(POLÍTICA YA). – El jefe de Gabinete del presidente Donald Trump amenazó este viernes con despedir al jefe de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) si la agencia no autoriza la vacuna contra el coronavirus de Pfizer antes del final del día.

APROBACIÓN DE VACUNA ES UNA «LUZ BRILLANTE EN UN TIEMPO OSCURO», DICE BIDEN

Mark Meadows le habría dicho a Stephen Hahn, comisionado de la FDA, que presente su renuncia si la agencia no aprueba la primera vacuna contra el coronavirus del país, según reveló el diario The Washington Post.

Personas familiarizadas con la situación, que hablaron con el periódico bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a discutir lo sucedido, la amenaza obligó a Hahn y a la FDA a acelerar de sábado por la mañana a el viernes su cronograma para autorizar la vacuna contra Covid-19.

La amenaza llegó a la FDA en el mismo día en que Trump tuiteó que la agencia es «una tortuga grande, vieja y lenta» en su manejo de las vacunas, mientras exhortaba al comisionado Stephen Hahn a «sacar las vacunas de la represa AHORA». Añadió: «¡¡¡Deja de jugar y empieza a salvar vidas!!!»

While my pushing the money drenched but heavily bureaucratic @US_FDA saved five years in the approval of NUMEROUS great new vaccines, it is still a big, old, slow turtle. Get the dam vaccines out NOW, Dr. Hahn @SteveFDA. Stop playing games and start saving lives!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 11, 2020