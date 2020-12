Consulado en San Diego invita a sesión informativa gratuita sobre DACA

(NOTICIAS YA).-El Consulado General de México en San Diego, en colaboración con el Centro de Estudios México Estados Unidos de la Universidad de California San Diego (UCSD, por sus siglas en inglés) tendrán una sesión informativa sobre el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia o DACA(en inglés, Deferred Action for Childhood Arrivals).

El evento se llevará a cabo de manera virtual vía zoom este lunes 14 de diciembre a las 10:00 a.m., donde habrá traducción simultánea de inglés a español.

El propósito de esta sesión informativa es para responder preguntas sobre las nuevas directrices de DACA, así como las implicaciones de este programa.

