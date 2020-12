La primera carga de vacunas de Covid-19 ya fue enviada a todo EE.UU.

(NOTICIAS YA).- 13/Diciembre/2020

En la mañana de este domingo, la primera carga de vacunas de Coronavirus fue enviada desde la planta de Pfizer en Portage, Michigan hacia el resto del país, marcando un momento histórico en la lucha contra la pandemia.

LEE: as preguntas más buscadas en Google con respecto a la vacuna

Los camiones refrigerados fueron cargados con alrededor de 184,275 frascos de vacunas. Se espera que las 189 cajas de ampolletas lleguen a los 50 estados el lunes.

Según los planes, otros 3,900 frascos serán enviados más tarde este domingo a territorios estadounidenses, y 400 cajas con alrededor de 390,000 ampolletas, con 5 dosis de la vacuna en cada una, partirán de la fábrica el lunes para llegar el martes.

La emoción en torno al envío de las vacunas incluso atrajo a pequeños grupos de espectadores para celebrar el logro, cuando las cajas con las vacunas fueron cargadas en el Aeropuerto internacional Gerald R. Ford en Grand Rapids, Michigan.

La vacuna elaborada por Pfizer y BioNTech llegará a alrededor de 600 sitios a lo largo de EE.UU. en los próximos días. “Es un muy buen día para (EE.UU.) y para el mundo”, dijo a Fox News Moncef Slaoui, líder de los esfuerzos de la vacuna de Covid-19.

Minutes ago, trucks filled with #coronavirus vaccines departed the @pfizer facility in Portage, Mich., headed for distribution centers and airports. Crowds who gathered outside the facility cheered the departing @FedEx and @UPS trucks. https://t.co/F29rcw6WcV pic.twitter.com/ZsTG2h5vJI

— Detroit Free Press (@freep) December 13, 2020