Arrestan a un joven de 17 años sospechoso de matar a Senderista Lisa Thorborg

(NOTICIAS YA).- La policía de Carlsbad arrestó hoy a un joven sospechoso de 17 años relacionado con el asesinato de la senderista Lisa Thorborg, una mujer de Carlsbad que fue apuñalada hasta la muerte durante una caminata. El adolescente es residente de Carlsbad, el nombre del joven no fue revelado debido que es menor de edad.

EL departamento de investigación no creen que haya otros sospechosos en el caso. La mujer fue encontrada muerta por un transeúnte, Lisa Thorborg de 68 años, la mañana del 23 de noviembre en el sendero de ¨Hosp Grove¨. La sangre que se encontró en el lugar del crimen resultó sospechosa para los oficiales investigando el hallazgo, de acuerdo a su autopsia reveló que había sido apuñalada.

Según sus perfiles de Nextdoor y Facebook, Thorborg, acupuntura y nativa de Suecia, se mudó de Portland, Oregón, a Carlsbad en mayo con la familia de su hija. Su marido murió en 2017.

La policía no dio a conocer más detalles sobre qué llevó al arresto de la adolescente, citando la necesidad de proteger el proceso de justicia penal. el Departamento de Policía agradeció a la comunidad por compartir información y a los equipos de búsqueda y rescate del Departamento del Sheriff de San Diego por ayudar a registrar el terreno escarpado en busca de pruebas.

Carlsbad Police Investigators arrest a 17-year-old male resident of Carlsbad for the murder of Lisa Thorborg on the Hosp Grove Trail. https://t.co/EaqKbUBuPX pic.twitter.com/ytoJBLysSi

— Carlsbad Police (@CarlsbadPolice) December 15, 2020