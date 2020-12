El DHS advierte contra una tradición de Wisconsin: El ‘Cannibal Sandwich’

(NOTICIAS YA).-Hay una peligrosa tradición de Wisconsin por la que el DHS está advirtiendo.

Se trata del ‘Cannibal Sandwich’, una tradición según informó Fox 6.

El sitio web de la Sociedad Histórica de Wisconsin señala que el «Cannibal Sandwich» consiste en carne molida cruda y magra servida en pan (especialmente pan cóctel de centeno) con rodajas de cebolla, sal y pimienta.

Estos sándwiches se han servido tradicionalmente en fiestas y otras reuniones festivas en el área de Milwaukee.

Pero los funcionarios estatales de salud advierten que la carne molida siempre debe cocinarse a 160 grados, y «NUNCA se recomienda comer carne cruda debido a las bacterias que puede contener».

For many #Wisconsin families, raw meat sandwiches are a #holiday tradition, but eating raw meat is NEVER recommended because of the bacteria it can contain. Ground beef should always be cooked to 160 degrees! Get more holiday food safety tips: https://t.co/h3fi4TfPye #foodsafety pic.twitter.com/jDqmkt6uOU

— WIDeptHealthServices (@DHSWI) December 12, 2020