Enfermera latina de Tampa recibe la primera vacuna contra el COVID-19 en Florida

(NOTICIAS YA).- Este lunes, a las 10:10 am llegó el cargamento con las 20,000 primeras vacunas contra el COVID-19 para el estado de Florida al Hospital General de Tampa, donde fue inmunizada la primera persona en el estado contra esta enfermedad, luego de que la noche del pasado viernes 11 de diciembre, la FDA aprobara el uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 desarrolllada por la farmacéutica Pfizer y BioNTech.

El proceso de vacunación contra el COVID-19 de Vanessa Arroyo, de 31 años, enfermera hispana que lleva ocho años trabajando en el Hospital General de Tampa y quien se encuentra atendiendo en primera línea a los pacientes que a diario luchan contra esta mortal enfermedad respiratoria en este recinto médico, se llevó a cabo en una conferencia de prensa del gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien informó que los empleados del área de la salud serán los primeros en recibir las dosis de estas inmunizaciones contra el coronavirus.

El Hospital General de Tampa será uno de los cinco hospitales que empezarán a recibir las vacunas y que las estarán distribuyendo inicialmente a sus trabajadores de primera línea, quienes están expuesto al COVID-19, así como lo es Vanessa Arroyo, quien fue la primera persona en recibir esta inmunización contra el coronavirus en toda Florida.

Asimismo, este lunes, Sandra Lindsay, una enfermera de Nueva York recibió las primeras dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 en Estados Unidos, durante una conferencia de prensa en el Centro Médico Judío de Long Island de Northwell Health en Nueva York.

Por su parte, DeSantis publicó en su cuenta Twitter:

«¡Día histórico para Florida y nuestro país! Hoy me enorgullece presentar al primer paciente de Florida en recibir una vacuna contra el COVID-19, la enfermera de primera línea Vanessa Arroyo. Gracias a Vanessa, así como a todo el equipo @TGHCare, por sus esfuerzos para hacer esto posible.»

Historic day for Florida and our country! Today I was proud to introduce Florida's first patient to receive a vaccine for COVID-19, frontline nurse Vanessa Arroyo. Thanks to Vanessa, as well as the entire team @TGHCares, for your efforts to make this possible. pic.twitter.com/gQYavdEBdK

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) December 14, 2020