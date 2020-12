Llegan las primeras vacunas de COVID-19 a Las Vegas, trabajadores de la salud serán los primeros en recibirla

(NOTICIAS YA).-Las primeras 12,675 dosis de la vacuna COVID-19 ya llegaron a la ciudad de Las Vegas, y funcionarios del Departamento de Salud ya iniciaron las labores de distribución a los centros hospitalarios, así que los primeros en recibirla serán los trabajadores de la salud.

#COVID19: Today, we received 12,675 doses of the Pfizer vaccine and they’re being delivered to hospitals to be given to health care staff. For more information, visit https://t.co/1p1ygvcGbG #StaySafe! pic.twitter.com/7cMx11O8YT

— SN Health District (@SNHDinfo) December 14, 2020