Mujer es arrestada por intento de asesinato e iniciar un incendio en una vivienda

(NOTICIAS YA).-La oficina del alguacil del Condado Jefferson, informó el arresto de una mujer acusada de intento de asesinato, iniciar un incendio y maltrato infantil, luego de que se denunciara un incendio en una casa en ese condado, el viernes 11 de diciembre.

La agencia de bomberos de South Metro Fire Rescue, acudió al lugar ubicado en el 7100 de S. Depew Street, alrededor de las 6:40 p.m. del viernes, ante la denuncia de un incendio en el sótano de la residencia.

Un hombre herido fue trasladado al hospital, donde fue atendido y dado de alta poco después. Varios menores se encontraban en la vivienda en el momento del incendio, pero se encuentran a salvo.

Adicionalmente, los bomberos encontraron a un gato al cual le proporcionaron oxígeno, a su vez a un canino, pero este se encontraba ileso.

Las autoridades, arrestaron a Christy Sinner, de 38 años, quien ahora enfrenta cuatro cargos de intento de asesinato en primer grado, incendio premeditado en primer grado y dos cargos de abuso infantil. Hasta el momento, no proporcionaron más detalles sobre lo sucedido.

La oficina del alguacil y South Metro Fire continuaron con la investigación el lugar de los hechos. Hasta el momento no se tiene más información.

South Metro is responding to a house fire on S. Depew St. in Unincorporated Jefferson County. Firefighters on scene reporting the basement is on fire. Updates to follow. pic.twitter.com/elwfEyv28G

— South Metro Fire Rescue (@SouthMetroPIO) December 12, 2020