San Diego recibe el primer envío de vacunas contra COVID-19

(NOTICIAS YA).-El primer lote de vacunas de COVID-19 de la compañía farmacéutica de Pfizer llegó al condado de San Diego el lunes por la mañana.

En un tuit, por parte de la cuenta oficial del Condado de San Diego, los funcionarios dijeron: «La primera vacuna COVID-19 para los trabajadores de atención médica de primera línea llega a San Diego».

