Una mujer fue la primera en recibir la vacuna contra COVID en el estado de NY

(NOTICIAS YA).-Una mujer fue la primera en recibir la vacuna contra el coronavirus en el estado de Nueva York, informó CNN.

La enfermera de cuidados intensivos, Sandra Lindsay, fue la primera persona en recibir la vacuna contra COVID.

Enfermera latina de Tampa recibe la primera vacuna contra el COVID-19 en Florida

Lindsay le dijo al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que con esto “espera que sea el comienzo del final de un momento doloroso en el país”. Cuomo aseguró para que la vacuna se efectiva se deben vacunar entre el 75% a 80% de la población e insta a los estadounidenses a vacunarse.

De acuerdo con Univisión, en un acto en video en vivo, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, felicitó a la primera mujer en recibir la vacuna de Pfizer y BioNTech contra el coronavirus.

«La primera en Nueva York y probablemente la primera en Estados Unidos», dijo Cuomo dándole gracias a Lindsay.

Watch LIVE as the first person in New York gets vaccinated: https://t.co/a3p8QOtK6w

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) December 14, 2020