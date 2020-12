ALERTA LOCAL: DETR reconoce retrasos en beneficios por desempleo

(NOTICIAS YA).- El Departamento de Capacitación y Trabajo de Nevada (DETR) confirmó que está enfrentando dificultades con las solicitudes de varios nevadenses, pero que intenta resolver el problema lo más pronto posible.

DETR no especificó cuáles son los inconvenientes y en un comunicado reconoció la frustración que esto trae a muchos.

ANNOUNCEMENT: DETR has recently become aware of an issue that can delay benefits to claimants. We understand the frustration this is causing. We know the people who are eligible for funds need these benefits immediately. DETR is working to resolve the issue as quickly as we can. pic.twitter.com/kxDHCJOSOV

