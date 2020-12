FBI busca información acerca del presunto delincuente sexual Brian Jeffrey Raymond

(NOTICIAS YA).-

La oficina regional del FBI en Washington y la Oficina de Investigaciones Especiales del Servicio de Seguridad Diplomática (DSS por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado de EE. UU. solicitan la asistencia del público en buscar información sobre un presunto delincuente sexual, Brian Jeffrey Raymond.

Brian Jeffrey Raymond, 44, fue acusado en una denuncia penal, de un cargo, en el Distrito de Columbia, el 8 de octubre de 2020, alegando que indujo a una víctima adulta a viajar con el propósito de realizar cualquier actividad sexual, por lo cual cualquier persona puede ser acusada de un delito. Raymond alegadamente conoció a la víctima en una aplicación de citas y tenía videos y fotografías de la víctima que la mostraban inconsciente y parcialmente desvestida.

Raymond fue arrestado en La Mesa, California, el 9 de octubre de 2020. La investigación sigue su curso.

Brian Jeffrey Raymond anteriormente era un empleado del gobierno de los Estados Unidos y viajaba mucho al exterior, incluso dentro de México y el Perú. Él habla tanto el español como el chino mandarín. Raymond había estado viviendo en México desde agosto de 2018 hasta mayo de 2020.

El FBI ha estado trabajando con la Oficina de Investigaciones Especiales del DSS y con fuerzas del orden público extranjeras para coordinar los esfuerzos de cumplimiento de la ley para obtener información, inclusive información sobre cualesquier víctimas potenciales adicionales. La investigación también ha desvelado fotografías y videos de unas mujeres adultas adicionales en los dispositivos y cuentas electrónicas de Raymond. Como resultado, el FBI ha creado un sistema electrónico central para recolectar información de otras víctimas potenciales para investigar este caso más a fondo.

Si usted cree que ha sido victimizada por Brian Jeffrey Raymond, el FBI le pide que rellene el cuestionario seguro. El cuestionario ayudará a las fuerzas del orden público con la investigación, y está disponible con informaciones adicionales en fbi.gov/BrianJeffreyRaymond.

Si cree que usted o alguien que conoce puede tener información acerca de Brian Jeffrey Raymond, el FBI le pide que complete este cuestionario seguro por internet, email ReportingBJR@fbi.gov, o puede ponerse en contacto con el FBI al 1-800-CALL-FBI.

Este caso está siendo investigado conjuntamente con el DSS, junto con la Sección de Derechos Humanos y Procesamientos Especiales de la División Criminal del Departamento de Justicia y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos del Distrito de Columbia. Ayuda significativa también se obtuvo de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en el Distrito del Sur de California y de las Oficinas Regionales del FBI y del DSS en San Diego.

Una denuncia penal es una denuncia formal de una conducta criminal cuyo propósito es establecer una causa probable y no una evidencia de culpabilidad. Se presume que el acusado es inocente a menos que su culpabilidad sea demostrada, más allá de toda duda razonable, en un tribunal de justicia.

