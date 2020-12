Lista: ‘Zonas de Elevación’ Lugares que ofrecerán Wi-Fi gratis en Colorado  

(NOTICIAS YA).-La compañía Comcast en conjunto con otras organizaciones, crearon las denominadas ‘Zonas de Elevación’ Wi-Fi (Lift Zones – Wi-Fi), las cuales ofrecen servicio de conectividad a través de la red, de buena calidad y segura para los estudiantes. Lo mejor de todo es que es gratis y le proporcionarán a los alumnos de clases virtuales, un sitio limpio y seguro para hacer del aprendizaje en persona, una actividad más llevadera.

We’re excited to be a partner of @ComcastColo working to bring internet access to girls participating in distance learning through the Lift Zone program. #ComcastEduImpact #StrongSmartBold pic.twitter.com/Vm1vDEpWaJ

— Girls Inc. Metro Denver (@GirlsIncDenver) December 15, 2020