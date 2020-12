Pareja es arrestada por sospecha de asesinato en un callejón en Denver

(NOTICIAS YA).-La Policía de Denver detuvo a dos personas que son principales sospechosas de un asesinato ocurrido en un callejón de Denver.

Se trata de Janel Gallegos y Andre Abeyta de 24 y 25 años respectivamente, quienes ahora enfrentan una investigación por asesinato en primer grado por la muerte de Jordan Patterson Jr. de 30 años.

Gallegos, Janel – Policía de Denver

Los hechos ocurrieron en el 4400 de Grove Street, el 7 de diciembre de 2020, Patterson Jr., fue declarado muerto en la escena con un impacto de bala.

ALERT: #DPD is conducting an outdoor death investigation in the 4000 block of N Grove Street. If circumstances surrounding the death are deemed suspicious, we will update this to a homicide investigation. Office of the Medical Examiner will provide victim ID. #Denver pic.twitter.com/zNKPc3vdeP

— Denver Police Dept. (@DenverPolice) December 7, 2020