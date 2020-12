¿Qué implica el descubrimiento de una nueva variante del coronavirus?

(NOTICIAS YA).- Una nueva variante de COVID-19 fue identificada recientemente en el sureste de Inglaterra. ¿Debería ser causa de preocupación?

El director médico del Reino Unido, Chris Whitty, dijo que no estaba claro si la nueva variante había contribuido al aumento de casos, mientras que los expertos en genética de virus dijeron que no era inesperado que surgiera una mutación y señalaron que ya se habían visto muchas y no habían afectado significativamente la propagación o los efectos del virus en las personas.

“Debo subrayar en este punto que actualmente no hay nada que sugiera que esta variante tenga más probabilidades de causar una enfermedad grave, y el último consejo clínico es que es muy poco probable que esta mutación no responda a una vacuna”, dijo el secretario de Salud del Reino Unido, Matt Hancock, el lunes.

Whitty también enfatizó que no había evidencia de que la nueva variante fuera más peligrosa que la anterior. Además, dijo que las pruebas de coronavirus habían demostrado ser efectivas ante la variante.

El secretario de salud británico dijo que se habían identificado variantes similares en otros países en los últimos meses. El Reino Unido ha notificado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la nueva variante a medida que continúa el análisis de expertos.

“Demuestra que debemos estar atentos y seguir las reglas, y todos deben asumir la responsabilidad personal de no propagar este virus”, dijo Hancock.

Varios expertos le dijeron al Science Media Center que la existencia de la nueva variante no era sorprendente y que es poco probable que descarrile los esfuerzos para combatir la pandemia.

“La aparición de diferentes cepas de coronavirus… no es motivo de pánico ni (algo) inesperado”, dijo el lunes la Dra. Zania Stamataki, inmunóloga viral de la Universidad de Birmingham. “Las mutaciones se acumularán y darán lugar a nuevas variantes de virus, empujadas por nuestro propio sistema inmunológico a cambiar o perecer”.

“Este virus no muta tan rápido como la influenza y, aunque debemos mantenerlo bajo vigilancia, no será un proyecto importante actualizar las nuevas vacunas cuando sea necesario en el futuro”, añadió.

“Solo porque ha habido un pequeño cambio en la composición genética del virus, esto no significa que sea más virulento, ni que las vacunas no sean efectivas”, dijo por su parte Tom Solomon, profesor de neurología en la Universidad de Liverpool.

“Nuestra experiencia con virus similares previos sugiere que las vacunas serán eficaces a pesar de los pequeños cambios genéticos”, concluyó.

*Con información de CNN

