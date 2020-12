Trump está «deprimido» por falta de ayuda de sus aliados republicanos

(POLÍTICA YA). – El presidente Donald Trump está «deprimido» porque no ha logrado revertir el resultado de las elecciones del 3 de noviembre, pese a todos sus esfuerzos legales.

REPUBLICANOS DEL SENADO AL FIN RECONOCEN TRIUNFO DE JOE BIDEN

Lo que más ha deprimido al mandatario es la comprobación de que sus aliados se han rendido y ya no luchan por su fallida causa de reclamar que triunfó en 2020, según dijeron fuentes al sitio web de noticias Axios.

Todavía peor, Trump no ha querido reconocer su derrota ante Joe Biden.

Según Axios, el presidente saliente tenía la falsa esperanza de que las legislaturas estatales controladas por los republicanos reemplazarían a los electores del Colegio Electoral con aliados que anularían la victoria del demócrata.

Pero, en cambio, el Colegio Electoral confirmó la victoria de Biden este lunes.

INSISTENCIA

Una fuente que habló con Trump durante el fin de semana dijo que el presidente continúa insistiendo, sin las pruebas necesarias, en que hubo un fraude significativo en varios estados, parafraseándolo: «¿Crees que si las legislaturas saben que todo esto es cierto, simplemente actuarían para anularlo?»

CORTE SUPREME RECHAZA INTENTO DE TEXAS DE ANULAR ELECCIONES

Además, fuentes que han hablado con Trump en los últimos días dijeron que es reacio a hablar mucho sobre postularse de nuevo en 2024.

Las fuentes de Axios explicaron que decidirse a una campaña para dentro de cuatro años sería “un reconocimiento del fin», dijo una fuente que habló extensamente con Trump en los últimos días.»Él dirá: ‘Sí, probablemente lo haré. Puedo hacerlo'».

Lo más cerca que ha estado Trump en privado de admitir su derrota es decir: «Si no ganamos, no digo perder. Digo ‘yo no gano'», aseguró una fuente.

Después de que el Colegio Electoral confirmó a Biden como el próximo presidente este lunes, mayor cantidad de líderes republicanos han felicitado al demócrata.

Mitch McConnell, líder de la mayoría en el Senado, y el republicano más poderoso en el Congreso, felicitó este martes a Biden por su victoria, algo que había rehusado hacer hasta ahora.

En los días posteriores a las elecciones del 3 de noviembre, solo un puñado de senadores republicanos, en su mayoría moderados, reconocieron la victoria de Biden y Harris. Desde entonces, muchos de los republicanos de la Cámara de Representantes apoyaron a Trump y sus desafíos legales contra los resultados de las votaciones.

Eso empezó a cambiar esta semana con la confirmación del Colegio Electoral, además de la decisión de la Corte Suprema de rechazar una demanda del estado de Texas para impugnar los resultados de las elecciones en cuatro estados de batalla.