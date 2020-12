Velan y dan sepultura a niña encontrada en una hielera en Tijuana

(NOTICIAS YA).-El caso de una niña cuyo cuerpo fue abandonado dentro de una hielera en una colonia popular en la ciudad de Tijuana, conmocionó a todos los vecinos donde se hizo el hallazgo; por lo que organizaron su velorio para evitar que su cuerpo terminará en la fosa común.

Dulce María Sonrisa de Ángel, fue el nombre que eligió la comunidad para la pequeña de quien nunca se conoció su verdadera identidad.

El hallazgo del cuerpo de la niña conmovió a la comunidad, al saber que era una pequeña que padecía parálisis cerebral, y que también tenía rasgos de descuido y desnutrición. De acuerdo a la autopsia, perdió la vida a consecuencia de una infección por neumonía.

La menor, de entre 5 y 10 años de edad, fue encontrada en el interior del contenedor de plástico azul la tarde del 30 de agosto de 2020, en la colonia El Pípila, en la delegación la Presa de la ciudad de Tijuana. Para evitar que terminara en una fosa común, madres de familia y una casa hogar la adoptaron simbólicamente, para poder darle cristiana sepultura.

“Nos dimos cuenta que la niña iba a ir a la fosa común, nos unimos las que quisimos, no la podemos dejar que esta pequeña vaya a la fosa común. como dice la playera «Gracias por no dejarme sola», no la dejamos sola, tiene varias mamás adoptivas que somos las del grupo.” Comentó Jessica García Lerma, quien da sepultura a Dulce María.

Después de varios trámites burocráticos, finalmente les entregaron los restos de Dulce María la tarde de este domingo, aun sin conocerla varias familias fueron llegando a la funeraria a dejar flores o un juguete.

Las madres adoptivas cargaron el féretro en punto de las 11 de la mañana para partir a su última morada. La primera parada fue la casa hogar sonrisa de ángel, donde la esperaban decenas de niños para darle el último adiós.

Finalmente, sus restos llegaron al panteón municipal número 13, en las afueras de Tijuana, donde descansarán sus restos, pero no como una desconocida, su tumba tiene una cruz que la identifica como Dulce María.