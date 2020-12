VIDEO: Buscan sospechoso de incendio de vegetación en San Marcos

(NOTICIAS YA).-Autoridades piden ayuda de la comunidad para identificar y localizar al sospechoso responsable de iniciar un incendio de vegetación en el ciudad de San Marcos.

Crime Stoppers, investigadores del Condado de San Diego y La Unidad de Bombas e Incendios Premeditados del Departamento del Sheriff respondieron al incendio de vegetación el jueves 10 de diciembre a las 11:53 a.m., en el 1111 La Moree Road en San Marcos.

El incendio quemó aproximadamente 100 pies cuadrados y se quemó cerca de un entorno religioso, Jehovah’s Witnesses Kingdom Hall.

Help the @SDSheriff Bomb/Arson Unit & @sdcrimestoppers find the person who started this fire in the 1100 block of La Moree Road in @sanmarcoscity on December 10th. Read more here: https://t.co/18Glg6kG5O. If you have any information, call (888) 580-8477. @SDSOSanMarcos @SMFD pic.twitter.com/KT3bRSe7LT

— San Diego Sheriff (@SDSheriff) December 15, 2020