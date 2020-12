Zonas de Wi-Fi gratis para facilitar el aprendizaje remoto a quienes carecen de este servicio

(NOTICIAS YA).-La pandemia de coronavirus ha aumentado de manera considerable la necesidad de que más familias tengan acceso confiable a Internet con el aprendizaje remoto y muchas más personas trabajando desde la casa.

Pensando en ello, Comcast se está asociando con líderes comunitarios del área metropolitana de Denver para llevar Wi-Fi gratis a algunos vecindarios necesitados.

Las denominadas «Zonas de elevación» de Wi-Fi (Wi-Fi Lift Zones) son gratuitas y crearán un lugar seguro de conexión a la red para los estudiantes que están en aprendizaje remoto y no cuentan con ese servicio en sus hogares.

“Incluso antes de la pandemia de COVID-19, los estudiantes sin acceso a banda ancha y computadoras experimentaron una brecha en las tareas que presentaba barreras a las oportunidades educativas. Ahora, los estudiantes necesitan acceso para participar simplemente en el entorno de aprendizaje remoto”, dijo el Fiscal General Phil Weiser en un comunicado.

El martes, se lanzaron 20 zonas de elevación en el área metropolitana de Denver, incluidos los clubes de niños y niñas (Boys and Girls Club), algunos centros de recreación de Denver y otros centros comunitarios. Los sitios de Lift Zones también se están instalando en comunidades a lo largo del Front Range en Fort Collins, Colorado Springs y Pueblo.

“El acceso es solo una pieza para cerrar la brecha digital. Saber qué hacer en línea, cómo hacerlo de manera segura y cómo proteger a los niños y las familias del fraude y el abuso en línea es de suma importancia, y me enorgullece asociarme con Comcast en estos esfuerzos», agregó el Fiscal General

Las zonas de elevación estarán activas durante los próximos tres años.

“Brindar a los estudiantes un lugar seguro en los centros recreativos de la ciudad de Aurora para acceder al WiFi que necesitan es esencial para garantizar que los niños de esa ciudad continúen aprendiendo a pesar de la pandemia. Estamos agradecidos con Comcast por asociarse con nosotros en este valioso servicio para la comunidad”, dijo el alcalde de Aurora, Mike Coffman, en un comunicado.

Para ver la lista completa de estos lugares visite: Lista: ‘Zonas de Elevación’ Lugares que ofrecen Wi-Fi gratis en Colorado

We are proud to partner with @ComcastColo, bringing internet access to students participating in distance learning through the Lift Zone program. See the full list of Lift Zone locations here: https://t.co/ZGAOmpR8o7 #ComcastEduImpact pic.twitter.com/9KJofxvvxn

— Denver Parks & Recreation (@denverparksrec) December 15, 2020