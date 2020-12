Activista muere de COVID esperando su proceso de asilo

(NOTICIAS YA).- José Alfredo Holguín Guardado, un transportista originario de ciudad Juárez llegó a los Estados Unidos en el 2011 buscando asilo tras años de vivir bajo la extorsión de los carteles de la droga. Al poco tiempo se convirtió el presidente de la organización mexicanos en el exilio, sin embargo este pasado lunes su luz fue apagada.

“Realmente el señor Holguín y su familia fueron víctimas de dos países huye de México, sobrevive ataques a su persona a su negocio, el asesinato de su hijo. Llega a los Estados Unidos es encarcelado como seis meses como un criminal, sale y muere en Estados Unidos por el COVID.” Dijo el abogado migratorio Carlos Spector quien ahora culpa a la actual administración. “

La migra si pide papeles pero el COVID no, no tenía que haber fallecido si el presidente Trump hubiera puesto el mismo esfuerzo para perdonar como a sus ladrones. José y muchos latinos, mexicanos en particular estarían vivos salvo esa negligencia intencional del presidente.”

El abogado Spector nos comentó que la familia está muy afectada pero resignada. En los próximos días la organización mexicanos en el exilio planea realizar un evento virtual para conmemorar la memoria del señor Holguín.

Por Dalinda Garcia.