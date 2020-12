Advierten hervir el agua a residentes del noroeste del condado de Hillsborough

(NOTICIAS YA).- Un nuevo aviso de hervir el agua se emitió a los habitantes de la zona noroeste del condado de Hillsborough en Tampa, luego de que otra tubería en la ciudad, sufriera una avería este martes, y a pesar de ya haber sido solucionada, las autoridades instan a los residentes a llevar el vital líquido a ebullición o usar agua potable para uso y consumo, hasta que el agua de la ciudad pase las respectivas pruebas de salubridad.

Este martes el servicio de agua fue interrumpido cerca de las 4:00 pm luego de que un trabajador dañara una línea principal de agua de 24 pulgadas cuando modificaba un sistema de distribución. Esta avería se reportó al norte de la Planta de Tratamiento de Agua Fawn Ridge, ubicada en la 9564 Exposition Drive, en Tampa, cerca de Sheldon Road y la Fawn Ridge Boulevard.

Aunque el agua fue reestablecida, el Departamento de Salud del condado de Hillsborough hace un llamado a la comunidad que se encuentre dentro de los límites del oeste de la Veterans Expressway hasta la Ehrlich Road, así como desde el oeste de Gunn Highway hasta la Racetrack Road, alcanzado el la frontera hacia el condado de Pinellas.

Este mapa indica el área afectada y si alguien tiene preguntas, pueden consultar al Departamento de Recursos Hídricos del Condado de Hillsborough al teléfono(813) 744-5600.

Below is a map of the affected area under a precautionary boil water notice.

Customers who have immediate questions can call Hillsborough County Water Resources Department at (813) 744-5600. https://t.co/2ovvOqrTj7 pic.twitter.com/oEq3BLMf8X

