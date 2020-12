Así va la tasa de positividad de COVID-19 en los condados de Colorado 

(NOTICIAS YA).-Estamos a menos de diez días de la celebración de navidad y como un regalo anticipado, las tasas de positividad COVID-19 han disminuido al miércoles, 16 de diciembre.

Aunque en varias áreas se ha reducido el número de casos en las últimas semanas, las áreas rurales siguen experimentando un incremento en los contagios.

La tasa de positividad más alta en el estado es para el Condado Lincoln, que está en 30.1% de positividad durante las últimas 2 semanas.

Adicionalmente, los condados de Mineral y Hinsdale informaron que se administraron menos de 20 pruebas en las últimas 2 semanas.

Aquí están las estadísticas a las 8 a.m. del miércoles para el estado de Colorado de acuerdo con el panel de control COVID-19 del estado :

Así se encuentra cada condado a las 8 am del miércoles (tasas de positividad de 2 semanas):

Los nuevos datos se publican alrededor de las 4 pm todos los días.

