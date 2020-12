El nuevo nombre de Joe Biden es José, por lo menos eso dicen los memes

(NOTICIAS YA).- Mientras el país sigue entre paquetes de estímulo, la transición presidencial y la pandemia del coronavirus, un error de la Prensa Asociada (AP, por sus siglas en inglés) hizo nuevamente que el internet explotara.

El medio indicó erróneamente que el nombre del presidente electo era José Biden, y los memes no se hicieron esperar. Por eso «José Biden» se convirtió en tendencia en Twitter.

Algunos usuarios hicieron alusión a que entre ‘panas’ lo llamarían Pepe, otros sencillamente le pusieron un sombrero mexicano.

No importa que, la creatividad ha fluido. Te compartimos algunos de los mejores:

Algunos hicieron alusión a las palabras del presidente saliente Donald Trump sobre los ‘malos hombres’ mexicanos.

Aw man! I was looking forward to the inauguration of Jose Biden! Gonna have to cancel my big order of sombrero's. pic.twitter.com/10GyDZ8o02

Otros tambien decidieron cambiarle el nombre a la vicepresidenta electa Kamala Harris. Ahora acompaña a ‘José Biden’ como ‘Karmela’ o ‘Karmelita’.

Jose Biden will get sick or something will happen to him in order for Karmela to become first female president of the US.

Jose Biden se enfermara o algo le pasara para que Karmelita pase a ser la primera presidente mujer de los USA.

Ese es el plan.

— Rodolfo Liriano (@liriano_rodolfo) December 5, 2020