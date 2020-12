Estudiantes batallan con clases virtuales por la barrera del idioma

(NOTICIAS YA).- Los estudiantes que están aprendiendo inglés como segundo idioma están batallando al navegar un sistema en línea y muchas veces no cuentan con apoyo educativo en casa por la barrera del idioma.

“Extraño a mis amigos porque nunca los veo, solo en las clases,” dijo Karla, quien cursa primero de primaria.

En su casa solo hablan español.

“Les perjudica mucho más a ellos que apenas están aprendiendo el inglés porque como vivimos nosotros, no hay una persona que tenga el idioma en inglés muy bien para que los pueda ayudar,” explicó María Isabel Sanchez, madre de Karla.

Por más que Sanchez los ayuda a conectarse a las clases y los pone a hacer sus tareas siente que no están aprendiendo lo suficiente.

“Me dieron un poco de calificaciones de ellos y si han bajado a nivel que mi niño ya tuvo dos años en kinder y […] no le ha ayudado mucho con las clases virtuales,” añadió Sanchez.

Una desigualdad académica que Valentina Hernández lleva años abogando desde las aulas como maestra y como miembro del Comité ELAC de padres enfocados en el aprendizaje del inglés como segundo idioma.

“El problema es que si no saben mucho inglés y la maestra no es bilingüe, entonces no van a poder ayudarles tanto como una maestra bilingüe,” dijo Hernandez. “Ellos le van a darles trabajo en línea que tienen que leer […] cómo se van a meter a las páginas, cómo van a hacer las tareas si las instrucciones no están en su idioma.”

Según el Distrito Escolar de San Diego, las calificaciones preliminares de nivel preparatoria mejoraron un 6% o sea que casi el 60% de los alumnos obtuvieron grados A, B o C. Sin embargo, dentro del grupo de estudiantes que normalmente batallan y obtienen grados D y F. Las calificaciones reprobatorias F aumentaron un 4%.

“Hemos tenido problemas con el internet a veces funciona bien y a veces no,” dijo Norma Reyes, quien es maestra de inglés como segundo idioma en el Distrito Escolar de San Diego.

Aunque el distrito asegura que no hay correlación entre estos resultados y la situación socioeconómica de los alumnos, los maestros se preocupan por el retraso académico que están sufriendo aquellos cuya lengua materna no es el inglés.

“Va ser bien difícil cuando regresemos porque ojala que si están avanzando con escribir, escuchar y leer, pero para hablar?,” concluyó Reyes.

La recomendación de los maestros es que practiquen lectura en casa, que platiquen por videollamada con amigos o familiares y que le informen a su instructor si sienten que los niños se están atrasando.