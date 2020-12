FBI acusará a nuevo sospechoso por ataque terrorista de avión en 1988

(NOTICIAS YA).- 16/Diciembre/2020

Nuevos cargos serán presentados contra un sospechoso ligado al ataque terrorista en el Vuelo 103 de Fam Am, ocurrido sobre Lockerbie, Escocia en 1988; informó el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Según el Departamento de Justicia (DOJ), en los próximos días planean revelar acusaciones contra Abu Aguila Mohammad Mas’ud, un experto en bombas libanés, por su participación en el ataque que mató a 270 personas, incluyendo 189 estadounidenses.

El caso en contra de Mas’ud en parte está basado en el trabajo del periodista Ken Dornstein, quien trabajaba en el programa de noticias “Frontline” de PBS cuando comenzó su exhaustiva investigación sobre el atentado al Vuelo 103, en el cual murió su hermano David.

Las autoridades estadounidenses determinaron que el atentado fue un acto de venganza por parte de Libia. Esto luego de que el gobierno del presidente Ronald Reagan ordenó ataques aéreos contra la nación en 1986, por el bombardeo en un club nocturno alemán frecuentado por militares de EE.UU.

