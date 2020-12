Incendio forestal en Santee provoca evacuaciones

(NOTICIAS YA).-Bomberos combaten un incendio forestal que se desató este miércoles por la tarde cerca de un vecindario en Santee.

El incendio se registró poco antes de las 2 p.m., cerca de las casas en la calle Cuyamaca y Chaparral Drive en Santee, de acuerdo a las autoridades.

El Departamento del Sheriff del Condado de San Diego dijo que algunas de las casas más cercanas al incendio habían sido evacuadas como precaución.

«Si vive en el área, esté listo para evacuar si se le solicita», dijo el departamento del alguacil.

. @CALFIRESANDIEGO is assisting @SanteeFire on the #ChaparralFire , located in the wildland area behind Chaparral Drive and Cuyamaca Street. This is not a CAL FIRE incident; please follow @SDSheriff and local media for more info. https://t.co/sZ9dho2go2

Los agentes de la división de Santee estaban ayudando a los equipos del Departamento de Bomberos de Heartland a mantener el área libre de tráfico.

Hasta el momento el incendio ya ha quemado alrededor de 30 acres, de acuerdo a Cal Fire.

Se ha emitido una alerta de evacuación para para las personas viviendo entre las calles Princess Joann y Dakota Ranch Road. Se incita a las personas que viven en el área que estén listas para evacuar.

Autoridades habilitaron un refugio temporal en la preparatoria Santana localizado en el 9915 Magnolia Avenue, para las personas que tuvieron que evacuar tras el incendio forestal.

If you had to leave your home because of the #ChaparralFire, a temporary evacuation point has been set up at Santana High School located at 9915 Magnolia Avenue in @CityofSantee. Please follow the evacuation notifications. @SDSOSantee @SanteeFire pic.twitter.com/hqE48footG

— San Diego Sheriff (@SDSheriff) December 16, 2020