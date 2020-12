La vacuna contra Covid, ¿es un milagro, como dijo Mike Pence?

(POLÍTICA YA). – El vicepresidente Mike Pence calificó de “milagro” el desarrollo y fabricación de una vacuna contra el coronavirus en apenas ocho meses.

Pence, quien lidera el grupo de trabajo sobre el coronavirus de la Casa Blanca, ha elogiado en los últimos días el rápido desarrollo de la vacuna contra contra covid de Pfizer, durante discursos que ha ofrecido por todo el país.

La vacuna es «nada menos que un milagro médico», dijo el vicepresidente durante una visita a Greenville, Carolina del Sur.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el tiempo medio para desarrollar y poner a disposición del público una vacuna hasta ahora había sido de 16 años.

Pero, en el desarrollo de la vacuna contra Covid en un tiempo récord ayudó el hecho de que no se requería que se hiciera desde cero.

Los científicos habían comenzado a fabricar vacunas para el SARS y el MERS, que pertenecen a la familia de los coronavirus, durante sus brotes en 2003 y 2012, respectivamente, pero abandonaron los esfuerzos cuando los brotes se extinguieron.

Además, Pfizer y Moderna han utilizado la nueva tecnología de ARNm para sus vacunas, que son más rápidas de desarrollar, ya que no requieren que las empresas produzcan proteínas o patógenos debilitados para la vacuna.

Sin embargo, Pence insistió en lo mágico de la vacuna, cuando escribió por Twitter: “El desarrollo y la fabricación de una vacuna generalmente toma de 8 a 12 años, pero bajo la Operación Warp Speed, lo hemos hecho en 8 a 12 meses y estamos en camino de entregar MILLONES de dosis antes de fines de diciembre. ¡Esto es un milagro médico!”

El tuit de Pence provocó la respuesta airada de muchos usuarios, que condenaron la sugerencia del vicepresidente de que en la fabricación de la vacuna hubo una intervención “divina”.

“Un milagro es algo que no puede explicarse por leyes naturales o científicas.Esta vacuna se desarrolló mediante trabajo duro, inteligencia, ciencia y perseverancia.No hubo magia involucrada”, dijo la periodista Natasha Stoynoff.

“Gracias a los investigadores, científicos, epidemiólogos y voluntarios. Trump es responsable de este desastre humano, pero su trabajo salvará miles, sino millones, de vidas”, escribió esta usuaria.

“No es un milagro. Aplicación constante de la ciencia durante muchos años y el entorno adecuado para avanzar a gran escala. Pfizer no formaba parte de Warp Speed”, aclaró este otro.

Este otro usuario señaló por qué Pfizer pudo actuar tan rápido:

“Se desarrolló a partir de la vacuna contra el SARS ya existente. La velocidad de ese proceso era esperada. No es un milagro”.

“El único milagro es que los estadounidenses sobrevivan mientras ustedes los Bozos lo arruinan todo e ignoran la ciencia. Además, la vacuna Pfizer no se desarrolló con dinero de investigación y desarrollo de Warp Speed”, indicó Assam Draggins.