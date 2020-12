Policía de Denver tras la pista se sujeto acusado de intento de robo a adulto indefenso 

(NOTICIAS YA).-El Departamento de Policía de Denver busca ayuda de la comunidad para identificar y dar con el paradero de un sujeto, presuntamente implicado en un caso de intento de robo agravado a un adulto que no se puede valer por sí mismo.

Los hechos tuvieron lugar el 9 de diciembre cuando el individuo entró a atacar a la víctima en un establecimiento comercial ubicado en el 1413 S. Broadway, posteriormente huyó en el vehículo de color rojizo, el cual presenta daño significativo en una de las puertas del pasajero.

Si usted tiene información, se le pide llamar a la Línea de Alto al Crimen: 720-913-7867.

#Denver, can you help investigators identify this suspect wanted for attempted aggravated robbery? If you have any info, call @CrimeStoppersCO at 720-913-7867 and you could earn a cash reward! pic.twitter.com/WeSO4rcaLV

— Denver Police Dept. (@DenverPolice) December 16, 2020