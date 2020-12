Tom Cruise explota contra trabajadores por no protegerse del COVID

(NOTICIAS YA).- Tom Cruise habría sido captado regañando a los miembros del equipo de la película “Mission: Impossible 7” por no adherirse a las medidas de distanciamiento social, según informó el periódico británico The Sun.

“¡No quiero volver a verlo nunca, nunca! Y si no lo haces estás despedido, si veo que lo haces de nuevo te vas. Y si alguien en este equipo hace eso, hasta ahí, y tú también y tú también”, se puede escuchar a Cruise decir en la cinta de audio exclusiva de The Sun.

Los gritos de Cruise se produjeron después de que, según los informes, dos miembros del equipo estaban parados a 2 metros uno del otro mientras estaban en el set de la película, informó el tabloide británico.

“Somos el estándar de oro. ¡Están allá en Hollywood haciendo películas ahora mismo por nosotros! Porque creen en nosotros y en lo que estamos haciendo”, se puede escuchar a Cruise decir en la grabación de audio.

La película actualmente se filma en los estudios Warner Bros. a las afueras de Londres, donde supuestamente se realizó la grabación de Cruise.

“Mission: Impossible 7” se había enfrentado previamente a retrasos por la pandemia de COVID-19. En febrero, estaba programada una filmación de tres semanas en Venecia, Italia, pero el país tuvo un aumento de casos de coronavirus, lo que suspendió la producción.

Los medios británicos informaron que 12 miembros dieron positivo por COVID-19 en un set de Italia en octubre.

También informaron que Cruise ha intentado asegurarse de que no haya más retrasos, incluso pagando lo equivalente a 676 mil dólares de su propio bolsillo por un barco en el que el elenco y la tripulación podrían aislarse durante la producción de la película.

“Puedes decírselo a la gente que está perdiendo sus hogares porque nuestra industria está cerrada. No va a poner comida en su mesa ni pagar su educación universitaria”, continuó Cruise en el audio obtenido por The Sun. “Eso es con lo que duermo todas las noches: ¡el futuro de esta maldita industria!”.

“Mission: Impossible 7” se lanzará en noviembre de 2021.

*Con información de CNN

