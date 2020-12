Un muerto deja tiroteo que involucró a un policía de Orlando

(NOTICIAS YA).- El Departamento de Policía de Orlando, informó sobre un problema doméstico en la 5300 de Baldwin Park St., aproximadamente a las 8:30 pm de este miércoles, donde una mujer reportó que su esposo estaba armado y dentro de la vivienda estaba su bebé de 10 meses.

A la llegada de los oficiales, se prepararon para negociar pacíficamente con el hombre armado, quien salió de la casa y apuntó a uno de los agentes, obteniendo un disparo como respuesta, según información oficial.

Hasta el momento no se han relevado los nombres ni de la víctima ni del policía que abrió fuego contra el agresor.

Trascendió que la madre y su bebé se encuentran a salvo y que otros altercados anteriores han sido registrados en dicha vivienda. Las investigaciones de este suceso están en desarrollo.

Aplicadas primeras vacunas contra COVID-19 en Florida Central

RIGHT NOW: @OrlandoPDChief briefs the media about the Officer Involved Shooting this evening at the 5300 block of Baldwin Park St. https://t.co/mCZPneTx2p

— Orlando Police (@OrlandoPolice) December 17, 2020