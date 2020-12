Colorado recibiría hasta 100 mil dosis de la vacuna COVID-19 de Moderna la próxima semana  

(NOTICIAS YA).-El grupo de trabajo de la vacuna de COVID-19 del estado dijo que podría recibir hasta 100,000 dosis de la inmunización fabricada por la compañía farmacéutica Moderna, si esta es aprobada para uso de emergencia por parte de la Administración de Medicamentos y Alimentos FDA.

Un panel se reunió el jueves para discutir y votar sobre el uso de emergencia de la vacuna COVID-19 de Moderna. De ser aprobada, se otorgará el uso de emergencia a personas mayores de 18 años. Los funcionarios estadounidenses planean distribuir 6 millones de dosis de la vacuna la cual tiene una tasa de eficacia del 94 por ciento.

Así se distribuirá la vacuna de COVID-19 en Colorado (Plan inicial)

Scott Bookman, el Comandante de Incidentes de COVID-19 del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado, dijo que la vacuna de Moderna será mucho más simple de distribuir que la vacuna de Pfizer. Las unidades de Moderna no necesitan almacenarse en congeladores ultrafríos, lo que permite que las vacunas se envíen directamente a hospitales e instalaciones sanitarias.

Si bien la de Moderna es más simple, Bookman dijo que Colorado continuará usando las vacunas de Pfizer y Moderna de acuerdo con los envíos del gobierno federal.

