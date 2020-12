EE.UU. implementa acuerdo que envía a solicitantes de asilo a El Salvador

(NOTICIAS YA).- El Salvador ha implementado el Acuerdo de Cooperación, medida que permite que algunos inmigrantes que soliciten asilo en la frontera México y Estados Unidos sean enviados al país centroamericano para pedir ahí protección.

El acuerdo firmado en el 2019 ha recibido fuertes críticas de grupos pro inmigrantes y organizaciones de derechos civiles como la Oficina de Latinoamérica en Washington (WOLA) porque según expertos como Maureen Meyer obliga a personas a pedir asilo en lugares que sufren de condiciones de seguridad similares.

«El mismo Presidente Nayib Bukele había dicho el año pasado que El Salvador no estaba listo para recibir a tanta gente, cuesta pensar qué ha cambiado en un año para recibir a tanta gente» dijo Meyer.

La política no es clara sobre quiénes serían prioridad para ser enviados a El Salvador, pero estos esfuerzos para frenar la migración irregular hacia Estados Unidos fueron reconocidos durante la reunión de ayer entre el Secretario interino de Seguridad Nacional Chad Wolf y el presidente salvadoreño Nayib Bukele.

Durante el encuentro, Wolf reportó que en el año fiscal 2020, se había visto una disminución del 83% de la cantidad de salvadoreños que llegaban de manera irregular al país«, tendencia que el Departamento de Seguridad Nacional atribuye a la colaboración entre ambos gobiernos.

Bukele ha expresado su disposición para revisar el acuerdo con la administración entrante, haciendo mención de modificar, o hasta anular la política. El presidente electo Joe Biden ha prometido revertir gran parte de la agenda migratoria de Trump.

Activistas exigen que las nuevas directrices que entrarán en vigor el 11 de enero que hacen el proceso de asilo más riguroso sean entre las medidas canceladas por la administración Biden.

Abogados de inmigración aseguran que tanto oficiales migratorios como magistrados tendrán más discreción y poder para rechazar casos de asilo y protecciones similares. La abogada Kelley Escobar Ortega, basada en Arlington, Virginia dice que una persona tendrá que presentar más evidencia en cada fase de su proceso.

«Esta regla alza los niveles de consideración de los oficiales para decirle no me convence y no le tengo que dar la oportunidad de ir a un juez de inmigración para presentar un caso, ahora me tienen que convencer más» dijo Escobar Ortega sobre las nuevas políticas efectivas en el 2021.